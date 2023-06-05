Україна

Перевіряємо та тестуємо чат-бот зі штучним інтелектом від OpenAI на знання українського футболу, який завжди на крок попереду всього людського прогресу.

В останні кілька місяців у мережі почав набирати великої популярності чат-бот зі штучним інтелектом під назвою ChatGPT, розроблений лабораторією OpenAI. Лише за два місяці після першого випуску кількість активних користувачів перевищила 100 мільйонів — такий короткий проміжок став історичним рекордом серед користувацьких програм, а оцінка компанії OpenAI виросла до 29 мільярдів доларів.

Основна функція ChatGPT — відповідати на питання, що цікавлять користувачів, дотримуючись своїх заданих алгоритмів і наявної в базі інформації. Ми вирішили протестувати цей чат-бот і наочно подивитися (десь трохи посміятися), чи впорається штучний інтелект із такою непростою темою, як український футбол.

Дисклеймер: Матеріал має виключно розважальний характер і не претендує на серйозне сприйняття.

Питання №1: ХТО З УКРАЇНСЬКИХ ФУТБОЛІСТІВ СТАВАВ ВОЛОДАРЕМ ЗОЛОТОГО М'ЯЧА?

Кожен український футбольний уболівальник знає, що об'єднує таких гравців, як Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко, проте вже з цим у чат-бота зі штучним інтелектом виникли певні проблеми

На запитання щодо українських володарів Золотого м'яча ми дізналися про шокуючу новину.

ВІДПОВІДЬ ChatGPT: "До 2021 року ні один український футболіст не ставав володарем Золотого м'яча".

Що ж, така відповідь нас, звичайно ж, не влаштувала, тому ми вирішили змінити формулювання свого питання та поцікавилися в нашого цифрового співрозмовника, що ж саме об'єднує Олега Блохіна, Андрія Шевченка та Ігоря Бєланова.

Дивлячись на відповідь ChatGPT на наш перший варіант питання, трохи дивно, але ми все ж змогли відразу отримати потрібну та коректну відповідь.

ВІДПОВІДЬ ChatGPT: "Вони є видатними українськими футболістами. Одне з головних, що їх об'єднує, — це те, що всі троє були володарями престижної футбольної нагороди "Золотий м'яч" (Ballon d'Or)".

Питання №2: ПЕРШИЙ В ІСТОРІЇ ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ?

Продовжимо тестувати штучний інтелект на базові знання стосовно теми українського футболу, і перший чемпіон України після відновлення Незалежності нашому "співрозмовнику" відомий.

ВІДПОВІДЬ ChatGPT: "Перший офіційний чемпіонат України з футболу відбувся у сезоні 1992 року після розпаду Радянського Союзу. Команда, яка виграла перший чемпіонат, називалася Таврія Сімферополь".

Питання №3: ПЕРШИЙ В ІСТОРІЇ ВОЛОДАР КУБКА УКРАЇНИ?

Першим в історії володарем Кубка України став одеський Чорноморець, який 31 травня 1992 року у фінальному матчі обіграв харківський Металіст з рахунком 1:0 за підсумками додаткового часу.

На жаль, при багаточисельних спробах ми так і не домоглися правильної відповіді щодо "моряків" — були і Динамо, і Таврія, і Металіст, і Кривбас, але тільки не Чорноморець...

Питання №4: СКІЛЬКИ ГОЛІВ ВІКТОР ЛЕОНЕНКО ЗАБИВ ТЕМПУ З ШЕПЕТІВКИ?

Спробуємо поставити простіше питання, адже навіть діти знають про те, коли і скільки голів Віктор Леоненко забив за Динамо Київ у ворота Темпа з Шепетівки.

ВІДПОВІДЬ ChatGPT: "Віктор Леоненко забив рекордну кількість голів у одному матчі проти Темпу Шепетівка — 6. Це досягнення є видатним у світовому футболі та залишається одним із найвражаючих виступів в історії".

Звучить пафосно та гучно, але ні. На рахунку Леоненка лише 3 голи у ворота Темпа. Найчастіше у внутрішній першості від форварда Динамо пропускало Прикарпаття (10).

Питання №5: ЩО ЗНАЮТЬ КОТИ ВІКТОРА ЛЕОНЕНКА?

Досить бавитися і тепер поставимо справді важливі питання. Навколо котів Віктора Леоненка в українському футболі ходять уже легенди, адже саме вони неодноразово були залізобетонними аргументами ексфорварда Динамо під час телевізійних дискусій на різні футбольні теми.

Передові технології, пов'язані із штучним інтелектом, розкрили нам секрети котів Леоненка, які знають про футбол усе.

ВІДПОВІДЬ ChatGPT: "Відомо, що коти Віктора Леоненка виявляють особливу пристрасть до футбольних м'ячів. Згідно зі спогадами самого футболіста, його коти часто грали з футбольним м'ячем, відтворюючи рухи, що характерні для гри у футбол.

Коти Віктора Леоненка мали незвичайну здатність володіти м'ячем і демонструвати навички, які їх власник проявляв на футбольному полі. За Леоненком залишилася легенда, що його коти виявлялися добре обізнаними з футболом і вміли реалізовувати м'яч у ворота".

Питання №6: ІЗ ЯКОЮ СТРАВОЮ АСОЦІЮЄТЬСЯ ОЛЕГ БЛОХІН?

Занадто просте питання, тому взагалі не дивно, що штучний інтелект із ним без проблем впорався.

ВІДПОВІДЬ ChatGPT: "Страва, яка асоціюється з Олегом Блохіним, це біляші".

P. S. Насправді ми витратили достатньо часу, щоб досягти саме такої відповіді. Вже не дивуємось, що з біляшами вдалося це зробити, а з перемогою Чорноморця у першому в історії Кубку України – ні. Техлогії!

Питання №7: ФАНАТИ ЯКОЇ КРАЇНИ ВИГАДАЛИ ПІСНЮ ПРО пУТІНА?

Приємний факт: відповідь на це питання ChatGPT відразу дал правильну, знаючи не тільки країну авторів цього культового хіта, але і його дослівний приспів. Навіть бот зі штучним інтелектом перебуває в курсі справи, хоча він знає лише ті події, які сталися до кінця 2021 року.

ВІДПОВІДЬ ChatGPT: "Фанати з України вигадали пісню про путіна. Пісня отримала назву "путін х**ло!" і стала популярною серед українських футбольних вболівальників.Вона стала однією з головних гімнів протесту та виразом незадоволення в Україні після анексії Криму і розпочаття війни на Донбасі. Важливо зазначити, що пісня має політичний контекст і її використання обмежене на офіційних спортивних подіях".

Питання №8: ЯКИЙ ФУТБОЛІСТ АСОЦІЮЄТЬСЯ З СУПЕРМАРКЕТОМ АТБ?

Чат-бот ChatGPT у деяких питаннях нагадує студента, який нічого не вчив, але має талант "лити воду", гарну логіку та велику фантазію.

Повірте, ми неодноразово перепитували в нього, але робот принципово наполягав, що у нашому питанні мова чомусь йдеться про Андрія Ярмоленка, а не про іншого нападника, пов'язаного з київським Динамо.

ВІДПОВІДЬ ChatGPT: "Футболістом, який асоціюється з супермаркетом АТБ, є Андрій Ярмоленко. АТБ є його спонсором і використовує його образ в рекламних кампаніях. Співпраця АТБ з Андрієм Ярмоленком є частиною маркетингової стратегії супермаркету та підтримує українського футбольного гравця".

Питання №9/10: У ЯКОМУ ОДЯЗІ БУВ МІЛЕВСЬКИЙ ПІД ЧАС ПРЕЗЕНТАЦІЇ БЛОХІНА В ДИНАМО? // ЩО ЗНАЄШ ПРО МІЛЕВСЬКОГО ТА ХАЛАТ?

Всі ж чудово пам'ятають, як український форвард Артем Мілевський прийшов у халаті на презентацію Олега Блохіна в якості нового головного тренера київського Динамо? У штучного інтелекту є своя версія тих подій і щодо одягу Мілевського того дня, і щодо його халата.

ВІДПОВІДЬ ChatGPT: "На презентацію Олега Блохіна в Динамо Артем Мілевський прийшов у футболці з написом "Скупий Блоха". Цей епізод став досить відомим в українському футболі.

Мілевський став відомим не тільки своїми футбольними досягненнями, але й завдяки епізоду з його халатом. Під час одного з матчів Динамо Київ у 2010 році, Мілевський отримав червону картку та покинув поле. Після цього він повернувся на трибуни, одягнувши халат з номером "7" (який був його номером на футболці) та сидів вболіваючи за команду.

Цей нестандартний вчинок викликав широку реакцію в ЗМІ та серед футбольних фанатів. Епізод з халатом став характерною рисою персоналії Мілевського та символізує його непередбачувану та ексцентричну поведінку на полі".

Немає коментарів навіть... Хіба це все не геніально?

Питання №11: ЧИМ ВІДОМИЙ ВІТАЛІЙ КВАРЦЯНИЙ?

У цьому питанні комп'ютер майже вгадав... Майже...

ВІДПОВІДЬ ChatGPT: "Віталій Кварцяний є відомим українським спортсменом, особливо в сфері кікбоксингу. Він здобув численні успіхи як професійний кікбоксер і був чемпіоном світу у кількох вагових категоріях. Він також виступав в різних престижних промоушенах, таких як K-1 і Glory.

Кварцяний відомий своїми вражаючими технічними навичками, силовою витривалістю та вражаючими нокаутами. Він здобув багато перемог над визнаними суперниками і завоював шану як один з найсильніших кікбоксерів своєї епохи".

P. S. Після цілої низки наших спроб домогтися правильної відповіді, Віталій Володимирович встиг побути і боксером, і чемпіоном світу-2019 у складі юніорської збірної України U-19, і депутатом, і бізнесменом, і олігархом, але тільки не футбольним тренером та легендою Волині... ChatGPT дуже ризикує втратити залишки свого штучного інтелекту в даному випадку!

Питання №12: Артем Бєсєдін — голеадор та бомбардир за своєю природою?

ВІДПОВІДЬ ChatGPT: "Артем Бєсєдін відомий своїми вражаючими навичками в гольовій зоні. Його можна вважати голеадором і бомбардиром за своєю природою, оскільки він виявляє великий талант у забиванні голів та показує вражаючу ефективність в нападі. Ці якості роблять його одним з найбільш видатних гравців в українському футболі".

Питання є? Питань немає.

Питання №13: ЧИМ ВІДОМА ГОСТЬОВА ТРИБУНА НА СТАДІОНІ ІНГУЛЬЦЯ?

ВІДПОВІДЬ ChatGPT: "Гостьова трибуна стадіону Інгльця відома своїм особливим дизайном та архітектурою. Вона має індивідуальний стиль і відрізняється від інших секцій стадіону, має вигляд окремої структури, виділеної від решти трибун.

Часто гостьова трибуна має зручності для гостей та прибулих вболівальників з інших команд, комфортні місця для сидіння, захисний дах та хороший огляд на поле. Гостьова трибуна на стадіоні ФК Інгулець відома своїм унікальним виглядом та створенням комфортних умов для гостей та їх вболівальників".

Будемо відвертими: з цього опису не можна виділити жодної характеристики, яку можна вважати за неправду. Трибуна справді комфортна, має індивідуальний стиль, виділена від решти трибун і дуже захищена.

Питання №14: ХТО Є ІДЕАЛЬНИМ ТРЕНЕРОМ ДЛЯ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ?

Оскільки наша національна збірна України, як і раніше, поки не має головного тренера на офіційному рівні, а всі ми чекає на прихід на цю посаду Сергія Реброва, ми вирішили скористатися можливістю і попросити чат-бот зі штучним інтелектом обрати "синьо-жовтим" ідеального керманича.

ВІДПОВІДЬ ChatGPT: "Ось кілька імен тренерів, які могли б бути потенційно цікавими для збірної України: 1. Луїш Каштру, 2. Сергій Ребров, 3. Юрген Клопп".

Наша думка: Луїш Каштру точно відпадає, бо з мадридським Реалом збірна не зіграє, тож доведеться обирати між Сергієм Ребровим та Юргеном Клоппом.

Питання №15: СКІЛЬКОХ БАВАРЦІВ ОБВІВ ОЛЕГ БЛОХІН?

ВІДПОВІДЬ ChatGPT: "Проти Баварії Олег Блохін не обвів жодного гравця, проте відзначився голом у тому матчі. Отже, хоча Блохін не обійшов окремих гравців Баварії, його внесок у перемогу був значний".

Провокуєте Блохіна? Давайте провокувати. Бажаєте зняти? Напишіть! Ви ж рахуєте лише погані моменти. Якщо вам не подобається Блохін, напишіть. Всі звикли до цього, нікого не здивувати. Об'єктивності тут ніякої не може бути. Комп'ютер на питання дає відповідь, спрямовану як удар по Блохіну.

Питання №16: КОЛИ В УПЛ БУДЕ ЄДИНИЙ ТЕЛЕПУЛ?

ВІДПОВІДЬ ChatGPT: "На даний момент, на момент мого навчання, я не маю актуальної інформації про плани щодо створення єдиного телепулу для Української Прем'єр-ліги (УПЛ)".

Звучить як "цього ніколи не буде", але більш завуальовано. На цьому поки і завершимо...