Україна

Адвокат зазначив, хто на його думку зацікавлений у відомій справі.

Адвокат Олексій Носов прийняв участь у пресконференції захисників президента УАФ Андрія Павелка.

Він сказав, хто на його думку зацікавлений у справі про президента УАФ.

"Особи, які зацікавлені у цій справі? Для цього навіть не треба кудись йти. Достатньо відкрити будь-яке журналістське розслідування за період з 2017 року і подивитись прізвища, які всім добре відомі. Прізвища братів, які відносяться до Батальйону Монако.

Ми їх не називаємо прямим чином виключно тому, що розслідування і судового рішення щодо їхньої причетності немає, а будь-які твердження подібного роду є протизаконними", — сказав Носов на пресконференції.

Ймовірно, адвокат Носов натякав на братів Суркісів — Ігора та Григорія.