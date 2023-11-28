Україна

Попереднім клубом новопризначеного помічника була Фортуна.

Нідерландець Єрун Схепенс призначений асистентом головного тренера Шахтаря Маріно Пушича, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Схепенс розпочав свою тренерську кар'єру в Академії нідерландського ВВВ-Венло, після чого очолював різні молодіжні команди клубу.

Протягом майже року, із серпня 2021-го до кінця червня 2022-го, був асистентом головного тренера ВВВ-Венло. У липні 2022 року 30-річний спеціаліст приєднався до Фортуни Сіттард, де займав аналогічну посаду.

Нагадаємо, вже сьогодні, 28 листопада, донецький Шахтар зіграє проти Антверпена у Лізі чемпіонів. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом, а слідкувати за подіями у ньому можна буде у нашій текстовій онлайн-трансляції.