Попереднім клубом новопризначеного помічника була Фортуна.
Єрун Схепенс, фото Шахтар
28 листопада 2023, 18:46
Нідерландець Єрун Схепенс призначений асистентом головного тренера Шахтаря Маріно Пушича, повідомляє офіційний сайт "гірників".
Схепенс розпочав свою тренерську кар'єру в Академії нідерландського ВВВ-Венло, після чого очолював різні молодіжні команди клубу.
Протягом майже року, із серпня 2021-го до кінця червня 2022-го, був асистентом головного тренера ВВВ-Венло. У липні 2022 року 30-річний спеціаліст приєднався до Фортуни Сіттард, де займав аналогічну посаду.
Нагадаємо, вже сьогодні, 28 листопада, донецький Шахтар зіграє проти Антверпена у Лізі чемпіонів. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом, а слідкувати за подіями у ньому можна буде у нашій текстовій онлайн-трансляції.