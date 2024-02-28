Україна

Ціна квитків у залежності від категорії становитиме 200, 300 та 400 гривень.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо прийматиме одеський Чорноморець на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", столичний клуб отримав дозвіл від міської військової адміністрації на проведення домашніх матчів із глядачами.

Таким чином, стартував продаж квитків вже на найближчий поєдинок проти Чорноморця, ціна яких у залежності від категорії становитиме 200, 300 та 400 гривень.

Матч Динамо Київ — Чорноморець відбудеться у суботу, 2 березня, о 15:30.