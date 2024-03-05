Луіфер Ернандес погодився переїхати до Житомира.
Луіфер Ернандес, Getty Images
05 березня 2024, 23:23
Молодий нападник Луіфер Ернандес, який виступає за Академію Пуерто-Кабельо у вищому дивізіоні Венесуели, близький до переїзду в українську Прем'єр-лігу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму Instagram.
За інформацією джерела, житомирське Полісся погодило трансфер 22-річного венесуельського форварда за 1,2 мільйони доларів США.
Луіфер вже особисто погодився приєднатися до Полісся — тепер для завершення угоди необхідно завершити бюрократичні моменти, щоб документально закріпити попередню домовленість.
Зазначимо, що на рахунку Луіфера Ернандеса 118 матчів у футболці Пуерто-Кабельо, в яких він забив 37 голів та віддав 6 результативних передач.