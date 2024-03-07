Україна

Шахтар звертатиметься з позовом проти Богдана В’юнника та Лехії

Клуб не згодний з одностороннім розірванням контракту з боку футболіста.

БОГДАН В'ЮННИК, ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК

Футболіст Богдан Вʼюнник після зимової відпустки не повернувся до Шахтаря, незважаючи на чинний контракт з клубом строком до 30 червня 2025 року.



Клуб неодноразово надавав футболісту можливість повернутися до розташування клубу, однак футболіст відхилив ці пропозиції. У подальшому футболіст повідомив про одностороннє розірвання свого контракту із Шахтарем від 22 лютого 2024 року.



Шахтар не згодний із розірванням контракту та звертатиметься до відповідних компетентних інстанцій із позовом проти футболіста та його нового клубу Лехія.



Нагадаємо, Богдан Вʼюнник приєднався до Шахтара 2017 року. Виступав за команду U-19 та за першу команду в сезоні-2023/24. Зіграв за першу команду 12 матчів.