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ЛНЗ — Ворскла 1:0
Гол: Тілль, 16

ЛНЗ: Самойленко — Г. Пасіч, Муравський, Саліху, Каплієнко (Стасюк, 70) — Тілль (Шестаков, 70), Яшарі, Бойко — Наумець (Олійник, 56), Молло (Прядун, 76), Ейнел (Тищенко, 70).

Ворскла: Домолега — Пердута, Рамірес (Островський, 80), Хрипчук (Толі, 67), Бацула — Павлюк, Челядін (Скляр, 46) — Крупський, Глущенко, Мякушко (Кане, 46) — Ковталюк (Феліпе, 67).

Попередження: Самойленко — Павлюк, Глущенко