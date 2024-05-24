Україна
24 травня 2024, 17:30
"Сухий лист" Тілля приніс ЛНЗ перемогу над Ворсклою
Дебютанти УПЛ яскраво закрили успішний для себе сезон національної першості.
ЛНЗ — Ворскла, фото УПЛ
24 травня 2024, 17:30
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Ворскла 1:0
Гол: Тілль, 16
ЛНЗ: Самойленко — Г. Пасіч, Муравський, Саліху, Каплієнко (Стасюк, 70) — Тілль (Шестаков, 70), Яшарі, Бойко — Наумець (Олійник, 56), Молло (Прядун, 76), Ейнел (Тищенко, 70).
Ворскла: Домолега — Пердута, Рамірес (Островський, 80), Хрипчук (Толі, 67), Бацула — Павлюк, Челядін (Скляр, 46) — Крупський, Глущенко, Мякушко (Кане, 46) — Ковталюк (Феліпе, 67).
Попередження: Самойленко — Павлюк, Глущенко