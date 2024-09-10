Україна

Дуже дивне рішення уродженця Херсону Дениса Шеліхова.

Голкіпер Денис Шеліхов підписав контракт із мозирською славією, передає офіційна Facebook-сторінка білоруського клубу.

За даними transfermarkt, угоду з 35-річним українцем розраховано до кінця 2024 року. Вікторію (Суми), свій попередній клуб, він залишив на правах вільного агента.

У сезоні-2023/24 Шеліхов узяв участь у 15 матчах Першої ліги та Кубка України, пропустивши 14 голів і 7 разів зберігши свої ворота "сухими".

Раніше Денис уже виступав у чемпіонаті білорусі за мінські Іслоч і Луч. В Україні, крім Вікторії, воротар представляв Дніпро, Волинь, Миколаїв, ВПК-Агро, Металіст 1925 і ЛНЗ.

За даними джерел порталу Sport-express.ua, щоб стати гравцем славії Шеліхов незаконно перетнув кордон, перепливши Тису. До втечі він готувався впродовж двох місяців, тренуючись плавати з ластами.

Зазначимо, що в чемпіонаті білорусі Денис став п'ятим українцем. Захисник Євгеній Чаговець представляє гомель, за неман виступає захисник Юрій Пантя, а нападник Роман Папарига є гравцем нафтана, тоді як у складі тієї ж славії є півзахисник Олександр Батищев.