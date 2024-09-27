Україна

Колишній захисник Шахтаря згадав, як залишав Україну на початку повномасштабного російського вторгнення.

Колишній крайній захисник донецького Шахтаря Додо, який нині захищає кольори італійської Фіорентини, згадав період роботи під керівництвом Роберто Де Дзербі у таборі "гірників", а також те, як йому довелося залишати Україну через вторгнення російської федерації.

"Роберто Де Дзербі в Шахтарі почав змінювати мій стиль гри. Я вже був не просто крайній захисник, а більше почав грати на атаку та був задіяний у середині поля. Він також використовував мене в якості півзахисника.

Я не можу забути поїздку з Києва до Будапешта у вантажному поїзді. З вагонів ми все бачили, це було щось жахливе. Після відходу з Шахтаря я півроку пробув у Бразилії і дуже страждав", — розповів Додо в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що Додо перейшов до Фіорентини з донецького Шахтаря влітку 2022 року за 15,4 млн євро. З того моменту він провів за "фіалок" 75 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав п'ять результативних передач.