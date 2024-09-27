Колишній захисник Шахтаря згадав, як залишав Україну на початку повномасштабного російського вторгнення.
Додо, Getty Images
27 вересня 2024, 17:45
Колишній крайній захисник донецького Шахтаря Додо, який нині захищає кольори італійської Фіорентини, згадав період роботи під керівництвом Роберто Де Дзербі у таборі "гірників", а також те, як йому довелося залишати Україну через вторгнення російської федерації.
"Роберто Де Дзербі в Шахтарі почав змінювати мій стиль гри. Я вже був не просто крайній захисник, а більше почав грати на атаку та був задіяний у середині поля. Він також використовував мене в якості півзахисника.
Я не можу забути поїздку з Києва до Будапешта у вантажному поїзді. З вагонів ми все бачили, це було щось жахливе. Після відходу з Шахтаря я півроку пробув у Бразилії і дуже страждав", — розповів Додо в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.
Нагадаємо, що Додо перейшов до Фіорентини з донецького Шахтаря влітку 2022 року за 15,4 млн євро. З того моменту він провів за "фіалок" 75 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав п'ять результативних передач.