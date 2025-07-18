Україна

Українець пояснив причини такого несподіваного рішення.

Колишній захисник київського Динамо Зураб Очігава ухвалив рішення завершити кар'єру у віці лише 29 років.

Останнім клубом українця була азербайджанська Габала, яку він залишив минулого літа.

"У мене в Нью-Йорку є проєкт, пов'язаний з футбольною академією. Зараз я перебуваю в Європі – моє перебування пов'язане з певними справами.

Взимку у мене була розмова з командою з Омахи. Я спілкувався з тренером, але були нюанси, які вплинули на результат – нічого з цього не вийшло.

Я вже говорив: вік дозволяє мені грати, але в усьому повинен бути сенс. Робити щось просто так або заради заробітку – не бачу сенсу. Гроші – не головне в житті", - наводить слова Очігави Azerisport.

Також Зураб виступав за Сабах, Левадію, Динамо-2, Олімпік, Динамо, Дніпро-1, Іллічівець та Ворсклу. На його рахунку 142 офіційні матчі, вісім голів та три гольові передачі.

За цей час Зураб ставав чемпіоном Першої ліги з Дніпром-1 та вигравав Кубок Естонії у складі Левадії.

Крім цього, Очігава відіграв три матчі у складі молодіжних збірних України.