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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может сменить порядок пробивания послематчевых пенальти.

Законодатели футбола могут внести изменения в послематчевые серии пенальти, когда команде А, наносящей первый удар, придется ждать двух ударов команды Б, прежде чем пробить свой следующий пенальти. Такую последовательность называют "АББА", и соответствующие тесты будут проведены уже в этом году.

Предлагаемое изменение, которое напоминает систему тай-брейков в теннисе, стало следствием исследования, которое показало, что команда, которая наносит первый удар, выигрывает серию пенальти в 60% случаев.

"Статистика показывает, что 60% серий пенальти выигрывала команда, которая пробивала первый пенальти. Мы считаем, что последовательность АББА позволит избавиться от этого статистического уклона", — заявил Стюарт Риган, член правления IFAB и исполнительный директор шотландской ФА.