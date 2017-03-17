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Международная федерация футбола наказала Мали за вмешательство государства в футбольные дела.

ФИФА объявила, что министр спорта Мали Хусейни Амион Гуиндо отстранил от исполнения обязанностей членов исполкома Федерации футбола Мали. Это является вмешательством государства в футбольную деятельность, чего Международная федерация футбола никогда не терпела.

В официальном заявлении ФИФА говорится, что временный исполнительный комитет федерации, назначенный министерством спорта, не имеет полномочий руководить футболом в стране. В связи с этими событиями все команды, представляющие Мали, отстраняются от соревнований под эгидой ФИФА.

Санкции вступают в силу незамедлительно и будут отменены только после того, как в стране будет восстановлен неправомерно отстранунный исполком федерации.