Бельгийский Генк намерен выкупить полузащитника Шахтера Руслана Малиновского, сообщает voetbalnieuws.be. В арендном договоре предусмотрена опция выкупа украинского футболиста за 2 миллиона евро. 

Стоит отметить, что старт сезона Малиновский пропустил, восстанавливаясь после травмы. После возвращения на поле украинец демонстрирует хороший футбол.

В 15 матчах Малиновский забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

Напомним, что Малиновский пропустил последние тренировки сборной из-за болезни.