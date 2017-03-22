Полузащитник Генка Руслан Малиновский может подписать полноценный контракт с командой.
Генк хочет оставить Малиновского в команде, krcgenk.be
22 марта 2017, 13:48
Бельгийский Генк намерен выкупить полузащитника Шахтера Руслана Малиновского, сообщает voetbalnieuws.be. В арендном договоре предусмотрена опция выкупа украинского футболиста за 2 миллиона евро.
Стоит отметить, что старт сезона Малиновский пропустил, восстанавливаясь после травмы. После возвращения на поле украинец демонстрирует хороший футбол.
В 15 матчах Малиновский забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.
Напомним, что Малиновский пропустил последние тренировки сборной из-за болезни.