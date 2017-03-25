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Полузащитник ПСЖ Марко Верратти верит, что Старая Синьора может выбить Блаугранас из розыгрыша ЛЧ. Также Марко рассказал об ожиданиях к матчу его сборной Италии c Испанией в рамках отбора к ЧМ.

Напомним, что чемпионы Лиги 1 в родных стенах выиграли первый матч 1/8 Лиги чемпионов у Барселоны с разгромным счетом (4:0). Но на Камп Ноу Барселона каким-то невероятным образом смогла отыграть это преимущество у ПСЖ, выиграв (6:1), и выбить парижан из ЛЧ.

В 1/4 соревнования подопечным Луиса Энрике предстоит противостояние с Ювентусом. Полузащитник ПСЖ Верратти убежден, что туринцам под силу пройти в полуфинал.

"Ювентус имеет отличные шансы пройти дальше. Они стали намного лучше в этом сезоне", — приводит слова Марко TMW Radio.

"Матч с Испанией? Мы готовы к большому вызову, не можем дождаться этого матча. Я убежден, что мы способны победить".

"У Италии есть четыре или пять фантастических футболистов. Таких, как Буффон, Бонуччи и де Росси".

"Наш тренер обладает отличными знаниями в футболе. Он хорошо подготавливает нас в тактическом плане и никогда не недооценивает наших противников".

Матч, в рамках группового этапа отбора к ЧМ, между Испанией и Италией состоится 2 сентября в 21:45.

