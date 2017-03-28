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Футбольная ассоциация Таиланда и Футбольная ассоциация Японии намерены обмениваться опытом ради развития футбола в странах.

Япония и Таиланд сыграют между собой в отборе на ЧМ-2018. Тайцы практически потеряли надежду на попадание на грядущий мундиаль, но желают достичь этой цели в будущем.

Футбольные ассоциации этих стран подписали "Меморандум о взаимопонимании" (МОВ) в Токио. Он должен способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в сфере футбола.

Согласно МОВ, сотрудничество сфокусируется на 4 ключевых аспектах – чемпионаты стран, национальные сборные, обмен опытом (в том числе – тренерское образование и развитие молодежи) а также развитие арбитров.

Тайцы впечатлены прогрессом Японии в футболе за последние 20 лет и хотят повторить их успех.

Этот меморандум стал уже третьим для Японии – ранее Страна восходящего солнца заключила подобные договоры с Сингапуром и Вьетнамом.