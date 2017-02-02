Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо уверен, что к нему предъявляют гораздо более высокие требования, чем к другим тренерам АПЛ.

Вчера Манчестер Юнайтед не сумел переиграть последнюю команду чемпионата – Халл Сити. Ничья 0:0 означает, что Красные Дьяволы на 4 пункта отстают от зоны Лиги чемпионов.

"Что пошло не так? Мы не забили. Если ты не забиваешь, то победить невозможно", — заявил Моуриньо.

Также Жозе был не очень доволен судейством Майка Джонса.

"Нам нужно было больше игрового времени. Если ты играешь 35-40 минут за два тайма, то я считаю, это много".

На вопрос о том, что должен был делать судья, Моуриньо ответил: "Если вы не разбираетесь в футболе, то не следует стоять с микрофоном в руках".

Моуриньо не понаслышке знаком с наказаниями от Футбольной ассоциации Англии за неподобающее поведение.

"Вы знаете, что я не такой как все. Для меня правила действуют иные, я будто живу в другом мире".

В воскресенье манкунианцы сыграют на выезде против Лестера.