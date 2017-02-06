Англия

Наставник Красных Дьяволов Жозе Моуриньо отметил игру своих подопечных во вчерашней встрече с Лестером, а также дал комментарий относительно результатов команды по ходу сезона.

В рамках 24-го тура чемпионата Англии, Манчестер Юнайтед вчера без особых проблем разобрался на выезде с действующим чемпионом страны Лестером (3:0). Данная виктория позволила манкунианцам довести свою серию беспроигрышных матчей в АПЛ до 15 встреч.

Наставник Красных Дьяволов Жозе Моуриньо чувствует гордость за тот стиль игры, который ему удалось привить своим подопечным в этом сезоне, а также то, что он уже давно заслужил признание в английском футболе за определенные достижения в этой стране.

"Моя команда играет очень хорошо, но в течение многих лет в моей карьере, особенно в Англии, когда мои команды были безжалостны к сопернику и очень хороши в контратаках, я слушал критику в свой адрес неделю за неделей".

"Я не хочу сейчас менять наш стиль игры. Это тот способ, который приносит нам результаты. Я не хочу быть менеджером команды, которая играет очень хорошо, создает голевые моменты, но не побеждает. Мы должны забивать голы, и в игре с Лестером мы сделали это".

"Похоже, что это настоящее искусство — хорошо обороняться и отлично действовать на контратаках", — резюмировал менеджер Манчестер Юнайтед.

После этой победы, подопечные Моуриньо вплотную подобрались к Ливерпулю и Арсеналу — теперь, отставание от мерсисайдцев и Канониров в турнирной таблице составляет один и два балла соответственно.