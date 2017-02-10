Англия

Исполнительный директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворд пообещал, что клуб и дальше будет работать над усилением состава, однако намерен сделать эту работу более точечной.

После ухода на пенсию легендарного тренера МЮ Алекса Фергюсона клуб приобретал много футболистов, которые так и не смогли заиграть в Манчестере.

Прошлым летом манкунианцы вели себя относительно скромно на трансферном рынке, пригласив лишь 4 исполнителей – Златана Ибрахимовича, Эрика Байлли, Генриха Мхитаряна и Поля Погба.

Зимой Красные Дьяволы никого не подписывали, продав при этом Моргана Шнейдерлена в Эвертона, а Мемфиса Депая – в Лион.

"Довольны ли мы нынешними игроками? Да, тренер доволен – Моуриньо говорит об этом в каждом интервью", — заявил Вудворд.

"Я думаю, работа над усилением должна быть постоянной. Даже если ты все выиграл – нужно делать команду лучше – такова природа столь динамичного спорта, как футбол. Но считаю, что нам не нужно перегонять толпы игроков".

"Мы желаем работать на трансферном рынке более взвешенно – покупать и продавать с каждым годом все меньше игроков. Думаю, 2-3 года назад нам нужно было бы совершать чуть меньше трансферов".

Слухи приписывают Манчестер Юнайтед к защитнику Нельсону Семеду (Бенфика), полузащитникам Темуе Бакайоко (Монако) и Коке (Атлетико), а также нападающему Антуану Гризманну (Атлетико).