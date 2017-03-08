Англия

Тренер Канониров Арсен Венгер уверен, что в его команде все замечательно.

Несмотря на два унизительных поражения от Баварии в Лиге чемпионов и внутрикомандные конфликты, тренер Арсенала Арсен Венгер уверен, что Конониры на верном пути.

"Что бы я поменял в нынешнем Арсенале? — сказал французский специалист. — Даже не представляю, что вы имеете в виду. Команда находится в прекрасной форме, у нас нет никаких проблем. Все слишком много внимания обращают на заголовки газет, а моя задача — говорить о футболе и готовить команду".

"Да, мы пережиавем не самый простой период, но это не значит, что необходимы какие-то кардинальные меры. Просто нужно несколько положительных результатов, чтобы все встало на свои места".

Тем временем фаны все настойчивее требуют отставки Венгера, полагая, что за 21 год у руля команды он полностью исчерпал свой потенциал.