Англия

Гол полузащитника Челси Эдена Азара в ворота Арсенала признан лучшим голом февраля в Англии.

В рамках 24-го тура АПЛ Челси в родных стенах разобрался с Арсеналом — 3:1. В этом поединке голы забивали Маркос Алонсо, Эден Азар и Сеск Фабрегас.

Как информирует официальный сайт английской Премьер-лиги, гол Азара признан лучшим в феврале.

"Это один из моих лучших голов в АПЛ. Я не думал о голе, но шаг ша шагом приближался к воротам. Когда мяч залетел в сетку, я понял, что сделал нечто особенное", — сказал Азар.

Представляем вашему вниманию видео гола бельгийца.