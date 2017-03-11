Англия

Football.ua представляет анонс 4 матчей 28-го тура чемпионата Англии.

Эвертон – Вест Бромвич Альбион

Суббота, 17.00, Ливерпуль, Гудисон Парк.

Ориентировочные составы:

Эвертон: Роблес – Коулмэн, Уильямс, Мори, Бейнс – Гуйе, Шнейдерлен, Барри – Баркли, Дэвис, Лукаку.

ВБА: Фостер – Доусон, Маколи, Эванс, Ньом – Флетчер, Ливермор – Брант, Моррисон, Чадли – Рондон.

Не сыграют: Боласи, Бешич — …

Под вопросом: … — Филлипс.

Девятиматчевая серия Эвертона без поражений прервалась в прошлом туре, когда Ириски уступили Тоттенхэму 2:3. Теперь подопечным Кумана нужно как можно скорее реабилитироваться перед фанатами и встреча против Вест Брома – вероятно, лучший из возможных вариантов.

Вест Бром, к слову, тоже расстроен после прошлого тура – оборвалась пятиматчевая серия клуба без поражений. Прошли те времена, когда Дрозды отчаянно сражались за выживание. В нынешней кампании ребята Пьюлиса идут на чрезвычайно высоком для себя 8-м месте и лишь 4 пункта уступают как раз Эвертону. Так что в случае победы ВБА борьба за 7-е место обострится до предела. С другой стороны, Вест Бромвич уже набрал пресловутые 40 очков и как бы это не сказалось убаюкивающе на футболистах – от вылета они уже себя обезопасили, а все остальное – дело вторичное.

Тренеры говорят:

Рональд Куман, Эвертон: "Мы знаем, что Вест Бром силен в обороте и при стандартах. Матч будет очень тяжелым, так что нам нужно, чтобы фанаты обеспечили великолепную поддержку".

Тони Пьюлис, Вест Бром: "Все осознают, что придется нелегко. Мы желаем набрать больше очков, чем в прошлом году. Но самое важное — сконцентрироваться и выдать отличный матч против Эвертона".

Интересные факты:

- Вест Бромвич не знает горечи поражений в 3 последних выездных матчах против Эвертона (В1, Н2).

- Вест Бром может в четвертый раз кряду сохранить свои ворота на замке в матчах АПЛ – впервые за историю выступлений в АПЛ.

- Ромелу Лукаку забил 3 мяча в 6 матчах против своего бывшего клуба, однако все – на поле Вест Бромвича.

- Это будет 300-я игра Тони Пьюлиса в АПЛ (В95 Н87 П117).

прогноз 0:1

Халл Сити – Суонси Сити

Суббота, 17.00, Кингстон-апон-Халл, Кей Си.

Ориентировочные составы:

Халл Сити: Якупович – Эльмохамади, Раноккья, Мэгуайр, Робертсон – Ндиайе, Хаддлстоун, Клукас – Маркович, Гросицки, Ниассе.

Суонси: Фабиански – Ранхель, Фернандес, Моусон, Ольссон – Фер, Корк, Кэрролл – Нарсинг, Сигурдссон, Льоренте.

Не сыграют: Хенриксен, Одубаджо, Луер, Кин, Мэйсон, Дэвис, Доусон, Мбокани, Лениган – Дайер.

Под вопросом: Эвандро – Монтеро, Ки, Нотон.

Марку Силва по-прежнему не может рассчитывать как минимум на 9 игроков первой команды, но в свете борьбы за выживание это мало кого волнует. Португальскому менеджеру удалось подарить фанатам Тигров надежду на спасение, однако ради этого самого спасения придется еще изрядно потрудиться. Халл занимает 19-е место, уступая 4 очка идущему 17-м Кристал Пэлас.

Не намного дальше убежали от Тигров и валлийские Лебеди. У Суонси 27 пунктов, а значит, эту встречу можно смело называть схваткой за 6 очков. Подопечные Марку Силвы обязаны обыгрывать на домашней арене такого же аутсайдера, как и они сами, так что будем надеяться увидеть нацеленность хозяев на атаку.

Обыграть Суонси сейчас задача не из простых. После назначения Пола Клемента Лебеди в последних 8 матчах одержали 5 побед, ну а поражения от Арсенала, Ман Сити и Челси – не те результаты, из-за которых стоит расстраиваться.

Тренеры говорят:

Марку Силва, Халл: "У нас есть еще 6 домашних матчей, три из них — в ближайший месяц. Мы комфортно себя чувствуем, когда играем при родных трибунах. Суонси показывает хороший футбол и располагает качественными игроками, а нападающий Лебедей Фернандо Льоренте набрал прекрасную форму. Тем не менее, я уверен в своих ребятах".

Пол Клемент, Суонси: "Думаю, Марку уже проделал отличную роботу с Халлом. Это хорошо организованная команда, которая показывает при португальце качественный футбол. Да, на прошлых выходных Тигры проиграли Лестеру, но, вероятно, матч с Лисами им подвернулся просто не в то время, если сравнивать с тем, каким Лестер был несколько недель назад".

Интересные факты:

- Халл в текущем сезоне дважды обыграл Суонси, оба раза по 2:0 – в чемпионате и кубке страны.

- Фернандо Льоренте забил 3 гола в последних 2 матчах АПЛ.

- Гилфи Сигурдссон проводит выдающийся чемпионат. Исландец поучаствовал напрямую в 28 мячах (18 голов, 10 ассистов) – это его личный рекорд.

- Эти два клуба больше других пропускают в последние 30 минут в нынешней АПЛ. Халлу так забивали 28 раз, Суонси – на 1 меньше.

прогноз 1:1

Борнмут – Вест Хэм

Суббота, 17.00, Борнмут, Дин Корт.

Ориентировочные составы:

Борнмут: Боруц – Смит, Кук, Карджилл, Дэниэлс – Артер, Гослинг – Фрейзер, Уилшир, Пью – Кинг.

Вест Хэм: Рэндолф – Куяте, Фонте, Рид, Кресвелл – Нобл, Обьянг – Антонио, Лансини, Снодграсс – Кэрролл.

Не сыграют: Уилсон, Федеричи, Станислас, Мингс, Сармен – Огбонна, Тере, Сако.

Под вопросом: Фрэнсис – Рид, Фонте, Арбелоа.

Эдди Хау вызывает всеобщие восторги и его даже прочат на место Арсена Венгера в Арсенал, но происходящее с Борнмутом в последних матчах вовсе не красит молодого наставника. Вишни уже 8 матчей не могут победить в Премьер-лиге, причем 5 из них проиграли. В результате они лишь на 5 очков опережают зону вылета и должны срочно собраться, если не хотят заставлять своих фанатов глотать валидол в конце сезона.

У Вест Хэма дела обстоят попроще. Молотки идут в середине таблицы, не особо претендуя на еврокубки, но и могут не переживать о вылете. 33 очка у подопечных Билича на данный момент. Набрать еще 7 за 11 оставшихся матчей не кажется архисложной задачей.

Тренеры говорят:

Эдди Хау, Борнмут: "У нас было несколько позитивных моментов на этой неделе. Саймон Фрэнсис близок к восстановлению, а Бэйли Карджилл очень хорошо проявил себя в матче против МЮ. После дисквалификации Мингса у нас небольшой кадровый дефицит, но мы должны проявить себя как можно лучше".

Славен Билич, Вест Хэм: "Для начала нам нужно обезопасить себя от вылета из АПЛ. Нам предстоит проделать еще много работы в этом направлении. Мы будем стараться выиграть каждый матч, а там посмотрим, куда заведет нас такое стремление. Мы желаем ударно завершить сезон".

Интересные факты:

- Первая победа Борнмута в АПЛ случилась как раз в матче против Вест Брома в прошлом сезоне – 4:3 на Болейн Гаунд.

- Все 7 голов в ворота Борнмута в Премьер-лиге Вест Хэм забил во втором тайме.

- Борнмут ни разу не выигрывал в домашних матчах АПЛ против лондонских команд (Н3 П5).

- Энди Кэрроллу не хватает лишь 1 мяча до 50 выездных голов в АПЛ.

- Нынешний сезон для Кэрролла самый продуктивный с точки зрения минуты/голы – Энди забивает каждые 148 минут, что проводит на поле.

прогноз 2:2

Ливерпуль — Бернли

Воскресенье, 18:00, Ливерпуль, Энфилд Роуд.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Матип, Клаван, Милнер – Вейналдум, Джан, Лаллана – Мане, Коутиньо, Фирмино.

Бернли: Хитон – Лоутон, Кин, Ми, Уорд – Бойд, Хендрик, Вествуд, Брэди – Барнс, Грей.

Не сыграют: Ингс, Эджария, Старридж, Хендерсон – Марни, Дефур, Гудмундссон, Поуп, Лонг.

Под вопросом: Груйич, Фирмино – Хитон, Бартон.

В прошлом туре Ливерпуль уверенно уложил на лопатки Арсенал – 3:1. В случае с любой другой командой победа над Арсеналом вызвала бы много поводов для оптимизма, но это же Ливерпуль. Увы, подопечным Клоппа не хватает стабильности результатов в матчах с середняками и аутсайдерами, так что поединок против Бернли куда лучше продемонстрирует, сумели ли Красные выбраться из пике.

Но если кто из скромных команд и может считаться подходящим соперником для Ливерпуля на этот момент, так это Бернли. "Бордовые" не выигрывали на Энфилде с 1974 года – подумайте только, уже больше 40 лет. Конечно, за это время у них было лишь 9 попыток, но 8 из них закончились поражениями. К тому же, команда Шона Дайча до сих пор не знает вкуса выездных побед в нынешнем сезоне АПЛ и особых предпосылок для изменения этой тенденции не предвидится.

Тренеры говорят:

Юрген Клопп, Ливерпуль: "Бернли — особенная команда, потому что у нее самый понятный план на игру среди всех. Но никто не должен ожидать, что нам будет легко. Если не будет шапкозакидательского настроения, то мы готовы к предстоящей битве".

Шон Дайч, Бернли: "В футболе нужно играть и дома, и на выезде. Мы показали себя хорошей командой в домашних матчах. В поединке с Ливерпулем мы бы в любом случае были андердогами, даже без того факта, что Бернли еще не побеждал на выезде. Но футбол прекрасен тем, что в нем случаются странные аномалии. Хватит ждать, на пора совершить как раз такую".

Интересные факты:

- Ливерпуль проиграл Бернли в первом круге 0:2. При этом процент владения мячом у Красных составил 80,4 – высочайший показатель среди проигравших команд в АПЛ.

- Бернли впервые в истории имеет шанс обыграть Красных и дома, и на выезде в одном сезоне АПЛ. Последним новичком Премьер-лиги, проделавшим такой трюк, был Блэкпул (сезон 2010/2011).

- "Бордовые" – худшая выездная команда в нынешнем розыгрыше АПЛ (Н2 П11).

- Если Ливерпуль выиграет этот матч, то он повторит количество побед за весь предыдущий сезон – 16.

прогноз 3:1

Евгений Музыка, Football.ua