Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата, который перенес операцию на паху, проведет вне игры один месяц.

В начале текущей недели Мата почувствовал дискомфорт в области паха и был прооперирован в четверг, 30 марта.

Предполагалось, что испанец может пропустить остаток сезона из-за хирургического вмешательства.

Тем не менее, как сообщает Telegraph, сам Мата уверен, что он вернется на поле еще в этом сезоне, хотя ему и придется провести вне игры один месяц, на протяжении которого Юнайтед сыграет девять матчей.