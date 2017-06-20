Нападающий Дэнни Ньютон получил шанс проявить себя в клубе английской Лиги 2 Стивенэйдже благодаря Академии V9.
Джейми Варди на открытии академии v9, getty images
20 июня 2017, 13:21
Ньютон стал первым выпускником Академии Джейми Варди V9, который подпишет профессиональный контракт, — сообщает The Telegraph. 26-летний форвард попробует свои силы в Стивенэйдже, выступающем в Лиге 2.
В нынешнем сезоне Ньютон умудрился совмещать работу на фабрике с выступлениями за аматорский Тамворт. Дэнни забил 34 гола за сезон в Национальной лиге севера.
Основатель академии Джейми Варди и сам не играл в футбол на профессиональном уровне до 25 лет.
"Когда я узнал, что Дэнни получил предложение от Стивенэйджа, у меня мурашки пошли по коже. Он был одним из первых футболистов нашей Академии. Похоже, что его ждет путешествие, подобное моему", — заявил Варди.
Еще пять других футболистов Академии были приглашены профессиональными клубами для прохождения предсезонной подготовки и также могут получить контракты.
Ранее в этом месяце 42 футболиста жили и тренировались на базе Манчестер Сити. Они были разделены на 3 команды по 14 человек и работали с такими тренерами, как Крис Рэмси, Алан Стаббз и Робби Стокдейл.