Англия

Нападающий Дэнни Ньютон получил шанс проявить себя в клубе английской Лиги 2 Стивенэйдже благодаря Академии V9.

Ньютон стал первым выпускником Академии Джейми Варди V9, который подпишет профессиональный контракт, — сообщает The Telegraph. 26-летний форвард попробует свои силы в Стивенэйдже, выступающем в Лиге 2.

В нынешнем сезоне Ньютон умудрился совмещать работу на фабрике с выступлениями за аматорский Тамворт. Дэнни забил 34 гола за сезон в Национальной лиге севера.

Основатель академии Джейми Варди и сам не играл в футбол на профессиональном уровне до 25 лет.

"Когда я узнал, что Дэнни получил предложение от Стивенэйджа, у меня мурашки пошли по коже. Он был одним из первых футболистов нашей Академии. Похоже, что его ждет путешествие, подобное моему", — заявил Варди.

Еще пять других футболистов Академии были приглашены профессиональными клубами для прохождения предсезонной подготовки и также могут получить контракты.

Ранее в этом месяце 42 футболиста жили и тренировались на базе Манчестер Сити. Они были разделены на 3 команды по 14 человек и работали с такими тренерами, как Крис Рэмси, Алан Стаббз и Робби Стокдейл.