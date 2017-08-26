Англия

Лондонский Челси еще далек от завершения трансферной кампании нынешним летом.

Похоже, что Антонио Конте добился от руководства клуба необходимой активности на трансферном рынке.

Итальянский специалист в своих интервью уже не единожды напоминал о том, что ему необходимо усиление, и теперь боссы Челси собираются раскошелиться сразу на трех игроков.

Как сообщает The Guardian, "синие" планируют до закрытия трансферного окна подписать полузащитников Алекса Окслейда-Чемберлена из Арсенала, Росса Баркли из Эвертона и Данни Дринкуотера из Лестера.

У Чемберлена остался всего один год по контракту с Арсеналом, потому Челси рассчитывает, что цена на него будет достаточно выгодной.

Баркли уже давно получил от Эвертона разрешение сменить клуб при наличии достойного предложения, а Дринкуотера лондонцы надеются заполучить за сумму около 30 млн фунтов.

Ранее Челси узнал будущих соперников по Лиге чемпионов.