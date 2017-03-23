Испания

В возрасте 82 лет ушел из жизни Агусти Монталь Коста — экс-президент Барселоны, сумевший привлечь на Камп Ноу Йохана Кройффа.

Барселона простилась с бывшим президентом клуба, возглавлявшего его с 1969-го по 1977-й годы. Агусти Монталь Коста был знаменит прежде всего тем, что при нем контракт с Барсой подписал легендарный голландец Йохан Кройфф.

Также на пятом году правления Монталя в сезоне-1973/74 Барселона после 14-летнего перерыва вернула себе титул чемпиона Испании, а тремя годами раньше выиграла национальный Кубок.

"Мы потрясены смертью Агусти Монталя Косты,- говорится в официальном заявлении Барселоны. — Мы выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Все мы, работники клуба, футболисты и болельщики скорбим об этой утрате".

Во время тренировки всех команд Барселоны занятия были прерваны на минуту молчания в память об умершем.