В возрасте 82 лет ушел из жизни Агусти Монталь Коста — экс-президент Барселоны, сумевший привлечь на Камп Ноу Йохана Кройффа.
АУГУСТИ МОНТАЛЬ КОСТА И ЙОХАН КРОЙФ
23 марта 2017, 16:48
Барселона простилась с бывшим президентом клуба, возглавлявшего его с 1969-го по 1977-й годы. Агусти Монталь Коста был знаменит прежде всего тем, что при нем контракт с Барсой подписал легендарный голландец Йохан Кройфф.
Также на пятом году правления Монталя в сезоне-1973/74 Барселона после 14-летнего перерыва вернула себе титул чемпиона Испании, а тремя годами раньше выиграла национальный Кубок.
"Мы потрясены смертью Агусти Монталя Косты,- говорится в официальном заявлении Барселоны. — Мы выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Все мы, работники клуба, футболисты и болельщики скорбим об этой утрате".
Во время тренировки всех команд Барселоны занятия были прерваны на минуту молчания в память об умершем.