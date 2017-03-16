Анонс ответных матчей 1/8 финала.
Генк — Гент
Четверг, 20.00, Генк, Люминус Арена, арбитр матча — Альберто Ундиано Мальенко (Испания).
Первый матч
Гент — Генк 2:5
Голы: Калу, 27, Кулибали, 61 — Малиновский, 21, Колли, 33, Саматта, 41, 72, Уронен, 45+1.
Удаление: Эстити, 84.
На 68-й минуте Пербе (Гент) не реализовал пенальти.
Единственной командой, которая почти наверняка потеряла все шансы на выход в четвертьфинал, является Гент. Почти — потому что нынешний еврокубковый сезон невероятно богат на всяческие сюрпризы, хотя поставить на проход в следующий раунд того, кто в первом матче проиграл дома со счетом 2:5, может или сумасшедший, или яростный поклонник Индейцев.
Шансов на успех у Гента становится совсем мало, если учесть, что Генк в нынешнем евросезоне все свои домашние матчи выиграл, причем пропустил в них лишь один мяч. Зная, что гостям надо забивать не менее четырех мячей, то картина для них вырисовывается совсем печальная.
Надеемся, что продолжит свою результативную серию полузащитник хозяев Руслан Малиновский. В последних двух матчах наш земляк записывал на свой счет по два очка по системе гол+пас, причем оба раза забивал со штрафного и делал результативную передачу с углового.
В составе Гента не сможет сыграть удаленный в первом матче Эсити.
прогноз 3:1
Бешикташ — Олимпиакос
Четверг, 20.00, Стамбул, Водафон Арена, арбитр матча — Майкл Оливер (Англия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.
Первый матч
Олимпиакос — Бешикташ 1:1
Голы: Камбиассо, 36 — Абубакар, 53.
Сумев забить на выезде, Бешикташ формально приобрел статус фаворита, однако не стоит забывать, что в предыдущем раунде Олимпиакос выбил из розыгрыша другого представителя Турции — Османлыспор, сыграв вничью дома (0:0), но выстрелив в гостях (3:0). Конечно, Черные Орлы — орешек покрепче, однако прецедент есть, следовательно, возможно повторение.
Дома Бешикташ не проигрывает в семи еврокубковых матчах — 2 победы и 5 ничьих, но чемпиона Греции устроит и результативная мировая — 2:2, 3:3 и так далее.
На поле не появятся дисквалифицированные Толгай Арслан у Бешикташа и Бруно Виана у Олимпиакоса.
прогноз 1:0
Краснодар — Сельта
Четверг, 20.00, Краснодар, Краснодар, арбитр матча — Рудди Буке (Франция).
Первый матч
Сельта — Краснодар 2:1
Голы: Васс, 60, Бове, 90 — Клаесон, 56.
Сельта смогла вырвать победу в первом матче на 90-й минуте, однако минимальное поражение на выезде при забитом мяче дает неплохие шансы Краснодару.
Галисийцы два свои последние матчи в гостях выиграли со счетом 2:0, поэтому не менее хозяев могут надеяться на успех. К тому же до этих двух побед было поражение со счетом 2:3, который при нынешних раскладах также на руку Сельте.
прогноз 1:1
Боруссия М — Шальке
Четверг, 22.05, Менхенгладбах, Боруссия-Парк, арбитр матча — Марк Клаттенбург (Англия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.
Первый матч
Шальке — Боруссия М 1:1
Голы: Бургшталлер, 25 — Хофманн, 15.
Гладбахцы выиграли все семь домашних поединков против соотечественников в еврокубках. Учитывая, что первый матч завершился вничью, такая традиция не может вдохновлять Шальке.
Но не стоит забывать, что Боруссия в своих последних четырех международных матчах в родных стенах выиграть не может — 2 ничьи и 2 поражения. В то же время Кобальтовые из последних 10 выездных игр уступили лишь в одной.
Трудно сказать, сыграет ли в четверг за Шальке Евгений Коноплянка. В стартовый состав он попадет едва ли, а вот на замену вполне может выйти.
Дисквалифицированных в командах нет, зато травмированных — хоть отбавляй! За Боруссию не сыграют Траоре, Шульц, Дюкур и Азар, а за Шальке — Эмболо, Абдул Рахман Баба и Налдо.
прогноз 2:1
Рома — Лион
Четверг, 22.05, Рим, Стадио Олимпико, арбитр матча — Виктор Кашшаи (Венгрия).
Первый матч
Лион — Рома 4:2
Голы: Диахаби, 8, Толиссо, 47, Фекир, 74, Ляказетт, 90+2 — Салах, 20, Фасио, 33.
Рома во Франции потерпела свое первое поражение в сезоне во всех турнирах. Впрочем, римляне должны винить себя сами, ведь поведя в счете, они почему-то посчитали дело сделанным, на что у Лиона было свое мнение.
В такой ситуации в Риме не очень-то верят в успех. Конечно, футболисты и представители клуба в один голос утверждают, что костьми лягут ради победы, однако скорость, с которой раскупаются билеты на Стадио Олимпико, показывает, что тифози настроены не столь оптимистично.
У Ромы травмирован Флоренци и не сможет сыграть уже заигранный в еврокубках как раз за Лион Гренье. Ткачам не поможет получивший повреждение Депай.
прогноз 2:1
Манчестер Юнайтед — Ростов
Четверг, 22.05, Манчестер, Олд Траффорд, арбитр матча — Гедиминас Мажейка (Литва). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.
Первый матч
Ростов — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Бухаров, 53 — Мхитарян, 35.
Первый поединок пары приобрел скандальный оттенок еще задолго до своего начала. А ничья в Ростове-на-Дону еще более подогрела интерес к ответке на Олд Траффорд. Если учесть, что МЮ в нынешнем евросезоне дома только побеждает — 4 матча, 12 забитых мячей и лишь один пропущенный, а Ростов ни разу не смог победить в гостях, то даже не принимая в расчет колоссальной разницы в классе и стоимости футболистов обеих команд, шансов у гостей немного.
Если добавить к этому дисквалификации Гацкана и Калачева, а также травму Граната — ключевых исполнителей команды, то помочь Ростову может только чудо.
Травмированных Руни и Марсьяля у Моуриньо есть кем заменить, а поражение от Челси в 1/4 финала Кубка Англии придаст манкунианцам дополнительный заряд злости.
прогноз 4:1
Андерлехт — АПОЕЛ
Четверг, 22.05, Брюссель, Констан Ванден Шток, арбитр матча — Алексей Кульбаков (Белоруссия).
Первый матч
АПОЕЛ — Андерлехт 0:1
Гол: Станчу, 29.
Когда Андерлехт сумел выиграть на Кипре, с точки зрения истории и статистики он уже решил исход двухраундового противостояния с АПОЕЛом в свою пользу. Киприоты еще никогда не выигрывали в Бельгии, а бельгийцы — не проигрывали гостям с Острова Афродиты.
За АПОЕЛ не сыграет дисквалифицированный Нуну Морайш.
прогноз 3:1
Аякс — Копенгаген
Четверг, 22.05, Амстердам, АренА, арбитр матча — Иван Кружляк (Словакия).
Первый матч
Копенгаген — Аякс 2:1
Голы: Фальк, 1, Корнелиус, 59 — Дольберг, 32.
А вот у Аякса шансы не ахти. Мало того, что Сыны богов с 1998 года не выходили в четвертьфинал, так еще и Копенгаген дважды гостил в Амстердаме, и оба раза увозил с собой победы. Учитывая победу хозяев Дании, от голландцев потребуется максимальная самоотдача для достижения цели.
В составе Аякса дисквалифицирован Клаассен, у Копенгагена — Йоргенсен.
прогноз 1:0