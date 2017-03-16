Лига Европы

Анонс ответных матчей 1/8 финала.

Генк — Гент

Четверг, 20.00, Генк, Люминус Арена, арбитр матча — Альберто Ундиано Мальенко (Испания).

Первый матч

Гент — Генк 2:5

Голы: Калу, 27, Кулибали, 61 — Малиновский, 21, Колли, 33, Саматта, 41, 72, Уронен, 45+1.

Удаление: Эстити, 84.

На 68-й минуте Пербе (Гент) не реализовал пенальти.

Единственной командой, которая почти наверняка потеряла все шансы на выход в четвертьфинал, является Гент. Почти — потому что нынешний еврокубковый сезон невероятно богат на всяческие сюрпризы, хотя поставить на проход в следующий раунд того, кто в первом матче проиграл дома со счетом 2:5, может или сумасшедший, или яростный поклонник Индейцев.

Шансов на успех у Гента становится совсем мало, если учесть, что Генк в нынешнем евросезоне все свои домашние матчи выиграл, причем пропустил в них лишь один мяч. Зная, что гостям надо забивать не менее четырех мячей, то картина для них вырисовывается совсем печальная.

Надеемся, что продолжит свою результативную серию полузащитник хозяев Руслан Малиновский. В последних двух матчах наш земляк записывал на свой счет по два очка по системе гол+пас, причем оба раза забивал со штрафного и делал результативную передачу с углового.

В составе Гента не сможет сыграть удаленный в первом матче Эсити.

прогноз 3:1

Бешикташ — Олимпиакос

Четверг, 20.00, Стамбул, Водафон Арена, арбитр матча — Майкл Оливер (Англия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Первый матч

Олимпиакос — Бешикташ 1:1

Голы: Камбиассо, 36 — Абубакар, 53.

Сумев забить на выезде, Бешикташ формально приобрел статус фаворита, однако не стоит забывать, что в предыдущем раунде Олимпиакос выбил из розыгрыша другого представителя Турции — Османлыспор, сыграв вничью дома (0:0), но выстрелив в гостях (3:0). Конечно, Черные Орлы — орешек покрепче, однако прецедент есть, следовательно, возможно повторение.

Дома Бешикташ не проигрывает в семи еврокубковых матчах — 2 победы и 5 ничьих, но чемпиона Греции устроит и результативная мировая — 2:2, 3:3 и так далее.

На поле не появятся дисквалифицированные Толгай Арслан у Бешикташа и Бруно Виана у Олимпиакоса.

прогноз 1:0 Краснодар — Сельта

Четверг, 20.00, Краснодар, Краснодар, арбитр матча — Рудди Буке (Франция).

Первый матч

Сельта — Краснодар 2:1

Голы: Васс, 60, Бове, 90 — Клаесон, 56.

Сельта смогла вырвать победу в первом матче на 90-й минуте, однако минимальное поражение на выезде при забитом мяче дает неплохие шансы Краснодару.

Галисийцы два свои последние матчи в гостях выиграли со счетом 2:0, поэтому не менее хозяев могут надеяться на успех. К тому же до этих двух побед было поражение со счетом 2:3, который при нынешних раскладах также на руку Сельте.

прогноз 1:1

Боруссия М — Шальке

Четверг, 22.05, Менхенгладбах, Боруссия-Парк, арбитр матча — Марк Клаттенбург (Англия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Первый матч

Шальке — Боруссия М 1:1

Голы: Бургшталлер, 25 — Хофманн, 15.

Гладбахцы выиграли все семь домашних поединков против соотечественников в еврокубках. Учитывая, что первый матч завершился вничью, такая традиция не может вдохновлять Шальке. Гладбахцы выиграли все семь домашних поединков против соотечественников в еврокубках. Учитывая, что первый матч завершился вничью, такая традиция не может вдохновлять Шальке.

Но не стоит забывать, что Боруссия в своих последних четырех международных матчах в родных стенах выиграть не может — 2 ничьи и 2 поражения. В то же время Кобальтовые из последних 10 выездных игр уступили лишь в одной.

Трудно сказать, сыграет ли в четверг за Шальке Евгений Коноплянка. В стартовый состав он попадет едва ли, а вот на замену вполне может выйти.

Дисквалифицированных в командах нет, зато травмированных — хоть отбавляй! За Боруссию не сыграют Траоре, Шульц, Дюкур и Азар, а за Шальке — Эмболо, Абдул Рахман Баба и Налдо.

прогноз 2:1 Рома — Лион

Четверг, 22.05, Рим, Стадио Олимпико, арбитр матча — Виктор Кашшаи (Венгрия).

Первый матч

Лион — Рома 4:2

Голы: Диахаби, 8, Толиссо, 47, Фекир, 74, Ляказетт, 90+2 — Салах, 20, Фасио, 33.

Рома во Франции потерпела свое первое поражение в сезоне во всех турнирах. Впрочем, римляне должны винить себя сами, ведь поведя в счете, они почему-то посчитали дело сделанным, на что у Лиона было свое мнение.

В такой ситуации в Риме не очень-то верят в успех. Конечно, футболисты и представители клуба в один голос утверждают, что костьми лягут ради победы, однако скорость, с которой раскупаются билеты на Стадио Олимпико, показывает, что тифози настроены не столь оптимистично.

У Ромы травмирован Флоренци и не сможет сыграть уже заигранный в еврокубках как раз за Лион Гренье. Ткачам не поможет получивший повреждение Депай.

прогноз 2:1 Манчестер Юнайтед — Ростов

Четверг, 22.05, Манчестер, Олд Траффорд, арбитр матча — Гедиминас Мажейка (Литва). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Первый матч

Ростов — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Бухаров, 53 — Мхитарян, 35.

Первый поединок пары приобрел скандальный оттенок еще задолго до своего начала. А ничья в Ростове-на-Дону еще более подогрела интерес к ответке на Олд Траффорд. Если учесть, что МЮ в нынешнем евросезоне дома только побеждает — 4 матча, 12 забитых мячей и лишь один пропущенный, а Ростов ни разу не смог победить в гостях, то даже не принимая в расчет колоссальной разницы в классе и стоимости футболистов обеих команд, шансов у гостей немного.

Если добавить к этому дисквалификации Гацкана и Калачева, а также травму Граната — ключевых исполнителей команды, то помочь Ростову может только чудо.

Травмированных Руни и Марсьяля у Моуриньо есть кем заменить, а поражение от Челси в 1/4 финала Кубка Англии придаст манкунианцам дополнительный заряд злости.

прогноз 4:1 Андерлехт — АПОЕЛ

Четверг, 22.05, Брюссель, Констан Ванден Шток, арбитр матча — Алексей Кульбаков (Белоруссия).

Первый матч

АПОЕЛ — Андерлехт 0:1

Гол: Станчу, 29.

Когда Андерлехт сумел выиграть на Кипре, с точки зрения истории и статистики он уже решил исход двухраундового противостояния с АПОЕЛом в свою пользу. Киприоты еще никогда не выигрывали в Бельгии, а бельгийцы — не проигрывали гостям с Острова Афродиты.

За АПОЕЛ не сыграет дисквалифицированный Нуну Морайш.

прогноз 3:1 Аякс — Копенгаген

Четверг, 22.05, Амстердам, АренА, арбитр матча — Иван Кружляк (Словакия).

Первый матч

Копенгаген — Аякс 2:1

Голы: Фальк, 1, Корнелиус, 59 — Дольберг, 32.

А вот у Аякса шансы не ахти. Мало того, что Сыны богов с 1998 года не выходили в четвертьфинал, так еще и Копенгаген дважды гостил в Амстердаме, и оба раза увозил с собой победы. Учитывая победу хозяев Дании, от голландцев потребуется максимальная самоотдача для достижения цели.

В составе Аякса дисквалифицирован Клаассен, у Копенгагена — Йоргенсен.