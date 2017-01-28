Украина

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко выделил самые проблемные позиции в команде, а также заявил, что не прочь бы усилить каждую из зон.

"Сейчас самые проблемные позиции – центральный защитник и опорный полузащитник. Но нам также нужны игроки на все позиции, ведь идет серьезная перезагрузка в клубе", — начал главный тренер Ворсклы Василий Сачко в интервью каналу Футбол 1.

"Эта перезагрузка осознанная, ведь вы видите, что происходит в стране и украинском футболе. Сегодня это коснулось и Ворсклы".

"Не хочу говорить что-то плохое – это нормальное явление на сегодняшний день, и оно правильное", –сказал Сачко.

Напомним, после первой части сезона полтавчане идут шестыми.