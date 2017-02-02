Украина

Нападающий каменской Стали Роман Дебелко поделился своими впечатлениями от подготовки команды к весенней части текущего сезона.

Напомним, что в контрольном матче против болгарского Ботева (1:1) 23-летнему форварду Сталеваров удалось отметиться забитым мячом.

"Как оценю спарринг с Ботевом? Получилась достаточно жесткая игра. Было много стыков. Очень довольны, что удалось забить гол, и я считаю, что мы заслуживали победу в этом матче", — заявил Дебелко в интервью официальному клубному сайту.

"Как удалось сравнять счет? Был стандарт, Сергей Воронин исполнял угловой, мяч полетел в мою зону, ну и я головой замкнул передачу. Кстати, накануне игры, мы как раз это отрабатывали на тренировке".

"Насколько сейчас команда готова к весенней части сезона? Считаю, что пока еще рано говорить о том, насколько мы готовы к чемпионату. Но уже сейчас видно, что у команды есть прогресс".

"Заметны ли изменения с приходом нового тренерского штаба изменения? Конечно, они видны. Каждый знает, что должен делать на поле, на каждого соперника мы настраиваемся по-разному, подстраиваясь под их стиль игры. И скажу, что в тренерской команде Леонида Станиславовича Кучука собраны очень квалифицированные специалисты".

"Тяжело ли играть в футбол под нагрузками? Немного тяжело, но мы к этому уже привыкли. В чемпионате будет легче".

"Доволен ли своей игрой в спарринге с Ботевом? Я не знаю футболиста, который бы был полностью доволен своей игрой. Очень рад, что у меня получилось забить гол, но все равно, есть еще много ошибок, над которыми нужно работать".

"Какие задачи ставлю перед собой на остаток сезона? Моя главная цель – забивать в каждом матче".