ЧМ-2018. Отбор

Игрок сборной Украины Артем Кравец прокомментировал предстоящий матч с Хорватией.

24 марта сборная Хорватии в родных стенах примет украинскую национальную команду. Начало встречи в 21:45.

"Каждый должен приложить максимум усилий. Тренерский штаб разобрал нам команду хорватов по мелочам. Если мы выполним все, что требуется, думаю, все получится", — заявил Кравец в интервью Футбол News.

"Хотелось бы, конечно, забить, но самая главная задача – чтобы команда выступила положительно".

Стоит отметить, что Кравец сыграл 22 матча за Гранаду, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.