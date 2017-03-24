ЧМ-2018. Отбор
Игрок сборной Украины Артем Кравец прокомментировал предстоящий матч с Хорватией.
Артем Кравец, ФФУ
24 марта 2017, 13:25
24 марта сборная Хорватии в родных стенах примет украинскую национальную команду. Начало встречи в 21:45.
"Каждый должен приложить максимум усилий. Тренерский штаб разобрал нам команду хорватов по мелочам. Если мы выполним все, что требуется, думаю, все получится", — заявил Кравец в интервью Футбол News.
"Хотелось бы, конечно, забить, но самая главная задача – чтобы команда выступила положительно".
Стоит отметить, что Кравец сыграл 22 матча за Гранаду, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.