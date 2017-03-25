ЧМ-2018. Отбор

Футбольный эксперт Виктор Вацко поделился впечатлениями от игры сборной Украины против Хорватии (0:1).

Сборная Украины проиграла матч группового этапа к Чемпионату мира 2018 года Хорватии. Единственный в поединке гол забил бывший игрок Днепра Никола Калинич. Вацко считает, что сейчас Хорватия на голову превосходит Украину.

"Критиковать всегда очень легко, но критика должна быть конструктивной. Перед игрой мы говорили, что у сборной Хорватии намного лучше подбор исполнителей и, на мой взгляд, сегодня этот факт сыграл решающую роль. Трио Модрич-Бадель-Ракитич практически выиграло хорватам поединок. Они смогли создать достаточно моментов для Калинича, их атакующая и оборонительная активность была определяющей для исхода противостояния. Хорватия сегодня отыграла очень рационально и умножила это на индивидуальный класс футболистов", — приводит слова Виктора телеканал Футбол.

"У нас нет оснований говорить о том, что мы незаслуженно проиграли. На данный момент мы находимся на таком уровне. Можно ли критиковать условный Daewoo Lanos за то, что он не дотягивает до Mercedes? Нельзя, ведь у них совершенно разные уровни. Я хотел бы надеяться, что сейчас сборная Украины находится на этапе перестройки. У команды молодой амбициозный тренер, но за 5 матчей он никак не сумел бы многое поменять. Для меня результат является абсолютно ожидаемым, и из этой ситуации нужно вынести урок. Я желаю сборной дальнейшего прогресса и движения вперед".

Следующий матч отбора к ЧМ Украина сыграет 11 июня против Финляндии.