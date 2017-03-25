ЧМ-2018. Отбор

Капитан сборной Украины прокомментировал игру "желто-синих" в поединке с Хорватией (0:1).

В матче группового этапа квалификации на ЧМ 2018 года Украина минимально проиграла Хорватии 0:1.

"Игра была равной, нельзя сказать, что кто-то доминировал. У хорватов было преимущество в первом тайме, у нас во втором", - сказал Ротань в интервью телеканалу Футбол.

"В принципе, моментов было поровну. Хорваты просто более удачливы оказались в завершающей стадии, смогли реализовать свой момент".

В следующем туре Украина сыграет против Финляндии на выезде.