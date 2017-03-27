ЧМ-2018. Отбор

Луи ван Гаала, выигравшего бронзу на ЧМ-2014, федерация футбола Нидерландов хочет видеть в качестве советника тренера национальной сборной.

Увольнение Данни Блинда с поста главного тренера сборной Нидерландов после поражения от Болгарии заставило руководство федерации начать поиски его преемника. Однако при этом одной кандидатурой на тренерском мостике боссы голландского футбола ограничиваться не намерены.

В данный момент обязанности главного тренера сборной возложены на экс-ассистента Блинда Фреда Грима, однако он вряд ли сохранит свой пост до июня, когда команда продолжит выступления в отборе ЧМ-2018. При этом руководство федерации намерено прежде всего определиться с кандидатурой "советника" по делам сборной, и уже с его одобрения назначать тренера. Как сообщает De Telegraaf, уже начались переговоры с Луи ван Галем, который объявил о своем уходе на пенсию.

"У нас есть технический директор сборной, однако нам явно не хватает других экспертов, которые могли бы помочь своими советами национальной команде, — заявил футбольный директор федерации Жан Поль Декоссо. — С этой точки зрения опыт Луи ван Гааля бесценен. Что же касается кандидатуры тренера, то это вопрос не одного дня и не одной недели. Сейчас мы составляем список, в котором будут и голландские, и зарубежные специалисты. Одним из приоритетов для нас является Рональд Куман, но у него контракт и большие планы на клубном уровне".