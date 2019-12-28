Аргентина

Бывший нападающий сборной Италии Дани Освальдо получил предложение выступать за Банфилд.

Дани Освальдо может вернуться в большой футбол после трехлетней "пенсии" – сообщает Ole.

Выступавший за Уракан (33 матча во всех турнирах, 11 голов), Аталанту (3, 1), Лечче (32, 8), Фиорентину (38, 6), Болонью (26, 3), Эспаньол (46, 21), Рому (58, 30), Саутгемптон (13, 3), Ювентус (18, 3), Интер (19, 7), Порту (12, 1), Бока Хуниорс (22, 7) и сборную Италии (14, 4), Освальдо завершил профессиональную карьеру в 2016 году, после чего создал собственную рок-группу Barrio Viejo, а также занял третье место в итальянской версии Танцев со звездами.

Банфилд, занимающий 16-е место в аргентинской Суперлиге, предложил Освальдо, которому в январе исполнится 34 года, контракт на полгода.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.