Аргентина

Михель Анхель Руссо будет работать с аргентинским грандом.

Новым главным тренером Боки Хуниорс стал Мигель Анхель Руссо, сообщил аргентинский клуб в Твиттере.

Руссо уже работал с Бокой. В 2007 он выиграл шестой и последний на данный момент для клуба Копа Либертадорес.

63-летний Руссо, ранее работавший с Серро Портеньо в Парагвае, Альнсой в Перу и Мильонарес в Колумбии, приступит к работе с января. Он заменит Густаво Альфаро, контракт с которым не был продлен.