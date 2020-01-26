Аргентина

Аргентинец продолжит тренерскую деятельность.

Эрнан Креспо вернулся к тренерской деятельности, возглавив аргентинский клуб Дефенса и Хустисия.

Финансовые детали сделки и сроки контракта специалиста не сообщаются.

Стоит отметить, что последним местом работы Креспо являлся Банфилд, из которого его уволили в сентябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов.

Также аргентинский коуч занимал пост вице-президента Пармы, а также возглавлял Модену в Серии Б.

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