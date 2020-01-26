Аргентинец продолжит тренерскую деятельность.
Эрнан Креспо, Getty Images
26 января 2020, 12:39
Эрнан Креспо вернулся к тренерской деятельности, возглавив аргентинский клуб Дефенса и Хустисия.
Финансовые детали сделки и сроки контракта специалиста не сообщаются.
Стоит отметить, что последним местом работы Креспо являлся Банфилд, из которого его уволили в сентябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов.
Также аргентинский коуч занимал пост вице-президента Пармы, а также возглавлял Модену в Серии Б.
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