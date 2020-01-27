Президент Бока Хуниорс Хорхе Амор Амеаль сообщил о переходе перуанского защитника.
КАРЛОС САМБРАНО, ФК ДИНАМО
27 января 2020, 11:58
В ближайшее время Карлос Самбрано должен завершить переход в Бока Хуниорс.
"Динано отпустит Самбрано. Он договорился с Бока Хуниорс и перейдет на правах свободного агента", — приводит слова Амеаля Depor.
По слухам, 30-летний футболист уже прошел медосмотр в аргентинской команде.
В текущем сезоне Самбрано не играл за основную команду Динамо.
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