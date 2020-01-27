Аргентина

Президент Бока Хуниорс Хорхе Амор Амеаль сообщил о переходе перуанского защитника.

В ближайшее время Карлос Самбрано должен завершить переход в Бока Хуниорс.

"Динано отпустит Самбрано. Он договорился с Бока Хуниорс и перейдет на правах свободного агента", — приводит слова Амеаля Depor.

По слухам, 30-летний футболист уже прошел медосмотр в аргентинской команде.

В текущем сезоне Самбрано не играл за основную команду Динамо.

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