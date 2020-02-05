Аргентина

"Миллионеры" рисковали потерять победу в Копа Либертадорес из-за устроенных фанатами беспорядков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне лишь частично удовлетворил иск Боки Хуниорс о наказании Ривер Плейта за бесчинства болельщиков клуба перед финальным матчем Копа Либертадорес в 2018 году, сообщает Infobae.

Ривер Плейт не дисквалифицировали из турнира – таким образом, клуб сохранит трофей за собой. В то же время, "миллионеры" наказаны двумя домашними матчами без зрителей в рамках Копа Либертадорес.

CAS постановил, что Ривер "частично виновен" в нападении болельщиков на автобус с игроками Боки Хуниорс. Фанаты тогда выбили стекла в транспортном средстве, а некоторые игроки "генуэзцев" получили незначительные ранения. Из-за этого ответный финальный поединок пришлось перенести в Мадрид.

В столице Испании Ривер Плейт выиграл 3:1 (после 2:2 в первом матче) и таким образом стал обладателем Копа Либертадорес-2018.