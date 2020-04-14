Аргентина

Агустин Урси может в ближайшее время перебраться в Европу.

Вингер Банфилда и молодежных (U-20 и U-23) сборных Аргентины Агустин Урси заинтересовал аргентинских грандов и несколько клубов из Европы — сообщает Football Italia.

По словам самого 19-летнего футболиста, им интересуются Бока Хуниорс, Расинг, Ривер Плейт, Интер, Рома, Фиорентина, Бенфика и Атлетико.

Сам Урси, на счету которого по 4 матча за Аргентину U-20 и Аргентину U-23 (1 гол), а также 12 поединков (2 гола) за первую команду Банфилда, хотел бы оказаться в английской Премьер-лиге, где его любимой командой является Манчестер Сити.

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