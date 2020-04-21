Аргентина

Перуанский футболист пошел на жертвы, чтобы покинуть киевскую команду.

В зимнее трансферное окно Карлос Самбрано пополнил состав Бока Хуниорс, перейдя из Динамо.

30-летний футболист рассказал, что трансфер прошел не так легко.

"У меня было безысходное положение в Динамо. Они добились своего, я отказался от долгов перед киевской командой, чтобы перейти в Бока Хуниорс".

"Это немаленькие деньги, но я оставался спокойным, ибо я получил возможность выступать за команду, в которой мечтал играть", — приводит слова Карлоса Самбрано futbolperuano.

Самбрано присоединился к Динамо в январе 2018 года, однако за первую команду не играл. За молодежный состав 30-летний футболист провел семь матчей и отметился одним забитым голом.

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