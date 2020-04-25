Аргентина

Экс-полузащитник Карпат может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Хорхе Карраскаль привлек внимание со стороны Фиоретины, сообщил журналист Николо Скира.

По его информации, "фиалки" контактировали с агентами 21-летнего футболиста.

Контракт игрока с Ривер Плейтом истекает в июне 2022 года. Также в соглашении Карраскаля есть пункт, позволяющий выкупить его за 20 миллионов евро.

Напомним, что Хорхе Карраскаль выступал за Карпаты на правах аренды из Севильи Б в июле 2017 года. Спустя один сезон "львы" выкупили игрока на полноценной основе.

В текущем сезоне Карраскаль отыграл 10 матчей в чемпионате Аргентины: на его счету три гола и одна результативная передача.

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