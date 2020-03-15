Италия

Экс-игрок Карпат летом может вернуться в Европу.

Полузащитник Ривер Плейта Хорхе Карраскаль, который известен украинским болельщикам по выступлениями за львовские Карпаты, может уйти на повышение в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, 21-летний колумбиец попал в сферу интересов туринского Ювентуса и амстердамского Аякса.

Действующее соглашение футболиста с Ривер Плейтом истекает в июне 2022 года. Также в контракте Карраскаля есть пункт, позволяющий выкупить его за 20 миллионов евро.

Стоит ответить, что Ривер Плейту колумбийский полузащитник обошелся в 2,5 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Аякс готов активировать клаусулу Карраскаля.

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