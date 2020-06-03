Аргентина

Легендарный аргентинец продолжит тренерскую деятельность.

Химнасия Ла Плата продлила контракт с Диего Армандо Марадоной до конца 2021 года, сообщает твиттер-аккаунт клуба.

В минувшем розыгрыше аргентинской Суперлиги команда заняла девятнадцатую позицию.

Диего Марадона ранее успел потренировать в других аргентинских клубах, Саудовской Аравии, Беларуси и Мексике. Также в 24 поединках возглавлял сборную Аргентины.

Напомним, что 59-летний специалист мог перебраться в чемпионат Испании и возглавить Эльче.