Легендарный аргентинец продолжит тренерскую деятельность.
Диего Марадона, getty images
03 июня 2020, 19:49
Химнасия Ла Плата продлила контракт с Диего Армандо Марадоной до конца 2021 года, сообщает твиттер-аккаунт клуба.
В минувшем розыгрыше аргентинской Суперлиги команда заняла девятнадцатую позицию.
Диего Марадона ранее успел потренировать в других аргентинских клубах, Саудовской Аравии, Беларуси и Мексике. Также в 24 поединках возглавлял сборную Аргентины.
Напомним, что 59-летний специалист мог перебраться в чемпионат Испании и возглавить Эльче.