Аргентина

Футболист считает, что достоин получить вызов от наставника национальной команды.

Хавбек Пари Сен-Жермен Анхель Ди Мария прокомментировал свое непопадание в списки сборной Аргентины.

"У меня только что был отличный сезон, но меня ни разу не вызывали в сборную Аргентины. Сборная всегда может рассчитывать на меня. По окончании этого сезона я хотел сыграть на своем последнем Копа Америка, но, видя, что при каждом вызове мне ни разу не звонили, я начал терять надежду".

"Я хочу доказать, что могу помочь команде. Не имеет значения, буду я выходить в стартовом составе или со скамейки запасных. Хочу быть в сборной и попытаться что-то выиграть с ней", — цитирует игрока Terra со ссылкой на L'Equipe.

В нынешнем сезоне в состав ПСЖ Ди Мария отыграл 37 матчей, отметившись 11 голами и 12 ассистами. В последний раз футболист был в расположении "альбиселесте" летом 2019-го на Копа Америка, когда его сборная заняла третье место в турнире.

Ранее сообщалось, что футболист попал в депрессию от досрочного завершения сезона во Франции.