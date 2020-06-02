Франция

Один из врачей ПСЖ сообщил, что аргентинец тяжело воспринял новость об окончательном завершении Лиги-1.

Французская Лига 1 стала одной из первых европейских лиг, которая досрочно завершила нынешний сезон из-за пандемии коронавируса. Пари Сен-Жермен вновь стал чемпионом страны, однако не все игроки парижского гранда положительно восприняли эту новость.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, один из сотрудников медицинской службы ПСЖ связался с руководством клуба, чтобы уведомить о нарушении режима сна у полузащитника Анхеля Ди Марии.

Утверждается, что 32-летний аргентинец страдает от бессонницы и находится в состоянии депрессии. Причиной этому стало окончательное завершение всех футбольных соревнований во Франции. Жена футболиста обеспокоена самочувствием своего мужа и сообщила близким, что он ведет себя как "зомби".

Ранее появлялась информация, что Анхель Ди Мария может покинуть Пари Сен-Жермен, став частью сделки по трансферу Поля Погба.