Аргентина

Форвард Бока Хуниорс Карлос Тевес поделился своими переживаниями.

Отец Тевеса, Раймундо Тевес, в середине июля заболел коронавирусом и был госпитализирован. В больнице он провел 45 дней в отделении интенсивной терапии. Его выписали 4 сентября, но несколько недель назад его здоровье ухудшилось и он снова был вынужден отправиться в больницу. Раймундо также страдает сахарным диабетом.

Карлос Тевес очень тяжело переживает болезнь отца.

"Это невероятно тяжело. У меня постоянно разные эмоции. Иногда я в норме, а иногда я просто плачу в перерывах матчей. Я не могу это объяснить. Это трудные времена. Я навещаю своего отца в больнице, но в то же время мне нужно оставаться сильным, чтобы играть в футбол".

Раймундо Тевес — не родной отец Карлоса. Биологический папа Тевеса был убит еще до его рождения. Бывшего форварда Ман Сити и МЮ воспитывали Раймундо и его жена Адриана — тетя Тевеса.

Отметим, что во время недавней игры Бока Хуниорс и Тальерес Кордобы на пустых трибунах разместили баннер в поддержку Тевеса и его семьи.

В той же игре на третьей секунде встречи Тевес получил желтую карточку за жестокий фол.