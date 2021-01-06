Аргентина

Экс-футболист будет отвечать за развитие аргентинских сборных.

Экс-хавбек Барселоны и Ливерпуля Хавьер Маскерано получил должность в Ассоциации футбола Аргентины, об этом сообщает официальный Twitter объединения.

36-летний аргентинец вошел в структуру аргентинских сборных и будет отвечать за департамент методологии и развития.

Ранее Маскерано объявил о завершении карьеры в 36-летнем возрасте.