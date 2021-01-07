У Фернандо вновь проблемы со здоровьем.
Фернандо Касерес, Getty Images
07 января 2021, 09:50
Бывший защитник Сельты, Валенсии и сборной Аргентины Фернандо Касерес был введен в искусственную кому. О этом сообщает пресс-служба Валенсии.
Пока неизвестно, что стало причиной столь радикального решения докторов.
В 2009 году Касерес получил огнестрельное ранение в голову при попытке угона его автомобиля в пригороде Буэнос-Айреса. Он находился в состоянии комы в течение 8 недель, а после был выведен и пошел на поправку.
Отметим, что за свою карьеру Касерес сыграл 24 игры за сборную Аргентины и забил один гол. Карьеру футболиста завершил в 2007 году.
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