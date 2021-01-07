Аргентина

У Фернандо вновь проблемы со здоровьем.

Бывший защитник Сельты, Валенсии и сборной Аргентины Фернандо Касерес был введен в искусственную кому. О этом сообщает пресс-служба Валенсии.

Пока неизвестно, что стало причиной столь радикального решения докторов.

Mucha fuerza para nuestro exfutbolista Fernando Cáceres, un auténtico luchador que atraviesa por un momento delicado de salud 🇦🇷💪🏼 @FutbolistasVCF



AMUNT Fernando! pic.twitter.com/snridLtwhp — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) January 6, 2021

В 2009 году Касерес получил огнестрельное ранение в голову при попытке угона его автомобиля в пригороде Буэнос-Айреса. Он находился в состоянии комы в течение 8 недель, а после был выведен и пошел на поправку.

Отметим, что за свою карьеру Касерес сыграл 24 игры за сборную Аргентины и забил один гол. Карьеру футболиста завершил в 2007 году.

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