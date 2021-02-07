Аргентина

Футболист долгое время проходил курсы психиатрического лечения.

Уругвайский нападающий аргентинского клуба Годой Крус Сантьяго Гарсия, также известны как Морро, 6 февраля 2021 года был найден застреленным у себя дома. Об этом вначале сообщили локальные СМИ, после чего подоспела и официальная реакция клуба.

Из Министерства безопасности провинции Мендосы позже поступила информация, что рядом с трупом игрока был обнаружен пистолет, а главной версией следствия на данный момент является самоубийство. Подтверждается данная гипотеза присутствием в личной медицинской карте Сантьяго Гарсии записей о прохождении курсов психиатрического лечения.

Футболист родился 14 сентября 1990 года в столице Уругвая, Монтевидео. За свою карьеру он успел поиграть за множество клубов из Южной Америки, среди которых можно выделить уругвайские Насьональ и Ривер Плейт, бразильский Атлетико Паранаэнсе. Также, у игрока был опыт выступлений за турецкую Касымпашу.

Последним местом работы для него стал Годой Крус, за которые он провел наиболее число официальных матчей в своей карьере — 115, оформив 49 забитых мячей и 14 голевых передач.

"Морро" Гарсиа с 51 голом является лучшим бомбардиром в истории Годоя Крус в "элитном" дивизионе. Он также стал лучшим бомбардиром Аргентинской Суперлиги-2017/18 с показателем в 17 точных ударов, став первым уругвайцем, который сделал это после Сантьяго Силвы (Апертура-2010).

Несмотря на 19 проведенных поединков в сезоне-2019/20, в течении которых футболист сумел забить шесть голов и отдать две голевые передачи, он был отстранен от работы с командой в качестве наказания за неподобающее поведение.

Как рассказывает его друг, Гарсия долгое время не отвечал на звонки. После этого тот позвонил в службу спасения, которая и проникла в квартиру.

Сантьяго "Морро" Гарсия навсегда оставил свой клуб в тот момент, когда Годой Крус с 18-ю набранными очками после 23 сыгранных матчей занял последнее место в предыдущем розыгрыше национального первенства Аргентины, который был завершен досрочно из коронавируса COVID-19.

Аргентинский клуб также сообщил, что навсегда вывел из оборота 18-й номер, под которым выступал футболист.