Аргентина

Футболисты воссоединились на родине.

Защитники Эмилиано Инсуа из Лос-Анджелес Гэлакси и Эмануэль Инсуа из АЕКа перебрались в аргентинский Атлетико Альдосиви. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Эмануэль перебрался в клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Что касается Эмилиано, то он присоединился на правах свободного агента.

Отметим, что успешнее карьера сложилась именно Эмилиано Инсуа. 32-летний защитник успел поиграть за Ливерпуль, Атлетико, Спортинг и другие клубы.

Эмануэль же большую часть карьеры выступал в Аргентине, а в минувшем сезоне присоединился к греческому АЕКу.

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