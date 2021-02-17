Футболисты воссоединились на родине.
Братья Инсуа, ФК Атлетико А
17 февраля 2021, 16:18
Защитники Эмилиано Инсуа из Лос-Анджелес Гэлакси и Эмануэль Инсуа из АЕКа перебрались в аргентинский Атлетико Альдосиви. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Эмануэль перебрался в клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Что касается Эмилиано, то он присоединился на правах свободного агента.
Отметим, что успешнее карьера сложилась именно Эмилиано Инсуа. 32-летний защитник успел поиграть за Ливерпуль, Атлетико, Спортинг и другие клубы.
Эмануэль же большую часть карьеры выступал в Аргентине, а в минувшем сезоне присоединился к греческому АЕКу.
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