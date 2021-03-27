Аргентина

Чемпионат южноамериканской страны начался с крупного инцидента.

Уже в первом туре второго по силе аргентинского дивизиона, Примера Насьональ, разгорелся настоящий скандал на антисемитской почве.

Матч между Чакарита Хуниорс и Атлетико Атланта по праву имеет статус дерби, так как речь идет о встрече между командой из пригорода Буэнос-Айреса — Сан-Мартина, и непосредственно клубом из столицы страны.

Однако, помимо принципиальной спортивной составляющей, на этот раз сказался исторический контекст. Дело в том, что Атланта базируется в районе Вилья-Креспо — историческая часть Буэнос-Айреса с традиционно большой долей еврейского населения, которое, по объективным причинам, симпатизирует местному клубу, созданному в 1904 году усилиями еврейских футболистов и функционеров.

Этот исторический прецедент стал поводом для агрессии в адрес Атланты и ее болельщиков со стороны группы фанатов Чакарита Хуниорс, в условиях уже более чем десятилетнего противостояния команд в рамках второго дивизиона Аргентины.

Непосредственно перед началом встречи, поклонники домашней команды устроили шествие во время которого отметились привычным использованием пиротехники, однако текст их речевок имел неподобающий характер. "Чака идет по дороге, убивая евреев, чтобы сделать мыло" — кричалка, основанная на популярном мифе о том, что во времена Второй мировой войны нацисты делали мыло из тел убитых ими лиц еврейского происхождения.

“matar a los judios para hacer jabon” la hinchada de chacarita cantando esto contra atlanta que es su rival (atlanta es de villa crespo y ahi viven muchos judios). me indigna como judia ver como usan un momento tan horrible en nuestra historia para hinchar por su equipo pic.twitter.com/Lykhty83Az — tati; valenlover👻 (@physicastaway) March 17, 2021

Инцидент уже был осужден местной еврейской общиной DAIA, которая выступала со следующим заявлением: "Этот эпизод является подстрекательством к насилию, преследованиям, ненависти и представляет угрозу для еврейской общины в целом". Также, организация оформила соответствующий судебный иск.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в истории отношений данных команд. В феврале 2000 года фанаты Чикариты во время домашнего поединка бросали мыло на футбольное поле и сопровождали это речевками: "Вместе с евреями мы делаем мыло", что стало причиной для Футбольной ассоциации Аргентины ужесточить правила в случае подобных инцидентов.

С тех пор, рефери в данной стране имеет право останавливать матч, в случае проявления любого формата ненависти.

Сама же спортивная часть мероприятия завершилась минимальной победой Атлетико Атланты (1:0), с сопутствующими тремя красными карточками на обе команды (две — в активе гостей).